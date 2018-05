Rudkøbing: Det bliver den lokale entreprenør Alf Jensen, som får opgaven med at bygge de fire råhuse på den gamle slagterigrund i Rudkøbing, som skal rumme et seniorbofællesskab med 33 boliger. Bag begrebet råhus står jord-, kloak-, beton- og murerarbejdet.

Opgaven bliver den største nogensinde i entreprenørvirksomhedens historie, ikke alene på Langeland, men i det hele taget. Den lyder på godt 20 millioner kroner i runde tal, oplyser direktør og byggeleder Jim Jensen.

- Så selvfølgelig er vi glade. Det betyder, at vi sagtens kan fastholde den stab, vi har i dag med cirka 30 medarbejdere, og i perioder kan vi måske endda få brug for flere, siger Jim Jensen.

De fire blokke vil blive bygget i etaper, så tømrere og elektrikere kan rykke ind i den første blok, når Alf Jensen er færdig med indervæggene, og entreprenøren kan fortsætte med andre blokke. Afhængigt af den endelige tilrettelæggelse af byggeriet vil der nok være 12-15 fra Alf Jensen i gang på havnen, når der er flest på opgaven, vurderer direktøren og byggelederen.

Også i det politiske er der tilfredshed. Formanden for Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget, René Larsen (S), siger:

- Jeg synes, at der er grund til at rose, at man har delt byggeriet op i fagentrepriser, så lokale håndværkere har en større chance for at være med.

- Desuden synes jeg, at der har været en god dialog fra Boligselskabet Langeland. Både i forhold til beboere i området, som jeg selv er en af, og i forhold til det politiske, tilføjer formanden.