De fynske varmekunder har gennem Fjernvarme Fyn lagt store millionbeløb i nye anlæg især på Fynsværket, som nu er en del af fjernvarmeselskabet. Investeringerne fortsætter i år med blandt andet et stort anlæg ved Facebook, og fjernvarmenettet breder sig uden for Odense.

Selv om fynboerne fik en lavere varmepris i 2017, lykkedes det Fjernvarme Fyn at få et overskud af samme størrelse som året før - 60 millioner kroner før skat.

Der blev ellers brugt mange penge i firmaet, der leverer varme i radiatorerne til de fleste odenseanere og til enkelte områder i både Nordfyns, Assens og Faaborg-Midtfyn kommuner. Næsten 400 millioner kroner blev investeret i nye anlæg, ombygninger og forbedringer.

Fjernvarme Fyn Holding A/S Hjemsted: OdenseCVR-nummer: 36466898



Ejere: Odense Kommune (97 pct.), Nordfyns Kommune (3 pct.)



Direktion: Jan Strømvig



Bestyrelse: Anker Boye (formand), Christoffer Lilleholt (næstformand), Frank Lundgren, Jan Kauffmann, Jens Pilholm og Franz Jul Rohde samt Lars Mortensen, Jan Kirud og Lars Kristian Pedersen (medarbejdervalgte)



Regnskabstal 2017:



Omsætning: 1.398 millioner kroner (2016: 1.392)



Driftsresultat: 70 millioner kroner (2016: 76)



Overskud før skat: 60 millioner kroner (2016: 60)



Overskud efter skat: 67 millioner kroner (2016: 41)



Egenkapital: 1.929 millioner kroner (2016: 1.850)



Antal ansatte: 108 (2016:139)

Den helt store post var en ombygning af Fynsværkets affaldsforbrænding. Her blev der brugt 234 millioner kroner på at udvide kapaciteten med 50 procent og forlænge anlæggets levetid til 2035. Samtidig blev rensningen af røgen forbedret. I forvejen har anlægget så stor kapacitet, at det importerer affald fra udlandet for at brændet det af.

I 2018 er man gået i gang med byggeriet af en kraftcentral, der skal omdanne Facebooks overskudsvarme til fjernvarmevand.