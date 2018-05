Her blev pengene tjent Pluscoat DK A/S: 975.793 kronerPluscoat A/S: 1.162.593 kroner 1-Office Aps: 186.905 kroner Konnerup & Co: 655.477 kroner Det Rigtige Faaborg ApS: 5732 kroner Expert/Punkt 1: 266.310 kroner. Ndr. Ringgade 70C, Slagelse: 2,6 mio. kroner Billums Ejendomme: 61.188 kroner Faaborg Tømrerforretning: 13.953 kroner J og E Holding: 5.390.746 kroner Frisengårdsvej A/S: 2.452.335 kroner Faaborg Ejendomsservice: 21.850 kroner Billum Byg: 211.238 kroner Klokkestøbervej 35 ApS: 548.207 kroner Desuden er der ejerandele i selskaberne Brdr. Billum, Kami Holding, BJO Ejendomme samt Fynske Farver.

Mens ejendomshandlerne ikke har haft den helt store mediebevågenhed, har der til gengæld været masser af fokus på Ole Billums tre andre nyeerhvervelser i 2017.

Købet af chokoladevirksomheden Konnerup & Co samt Ole Billums engagement i selskaberne Punkt 1/Expert og medieselskabet Det rigtige Faaborg har været meget synlige, og de har givet Ole Billum et helt nyt image som lokal pengemæcen.

Men når Ole Billum engagerer sig, kommer der som regel også et afkast ud af det. Konnerup leverede et overskud på 655.000 kroner, Expert/Punkt 1 kom ud af år et med et plus på 266.000 kroner, mens Det Rigtige Faaborg lige nøjagtig klarede at komme i plus med et overskud på 5000 kroner.

Med chokoladeproduktion, medievirksomhed og handel med elektronik og hårde hvidevarer har Ole Billum sat nye normer for, hvad han vil beskæftige sig med.

Vil vi se dig investere i flere lokale virksomheder i de kommende år?

- Umiddelbart har jeg lyst til at svare nej, men jeg ved jo også godt, at det kan se anderledes ud, hvis jeg pludselig bliver grebet af noget. Men jeg har rigeligt at se til lige nu. Jeg vil jo gerne have, at det kommer til at virke, når jeg rører ved noget, siger han.

Investeringerne i Faaborg-virksomheder har ført til, at rigtig mange iværksættere har henvendt sig i det seneste år. Det har bragt ham i god træning med at kunne sige nej tak.

- Jeg får henvendelser hver eneste uge om ejendomme, virksomheder og lignende, som folk vil have mig til at investere i. Det er jo det, der sker, når man er inde i det game. Jeg opsøger jo ingenting, siger han.

Han har dog sagt ja til flere ejendomsinvesteringer på det seneste, og i regnskabet er aktiverne vokset fra 256 mio. kroner til 305 mio. kroner det seneste år. Med en egenkapital på små 100 mio. kroner giver det en soliditetsgrad på 31,5.