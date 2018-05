Nordfyn: Et stort filmhold arbejder i de næste seks til syv uger på Nordfyn, hvor gangsterdramaet "Kød og blod" skal i kassen. På rollelisten finder man blandt andet Sidse Babett Knudsen, og når optagelserne ruller i Søndersø og Bogense er det ikke helt tilfældigt.

- Vi forsøger at fordele optagelser ud over vores syv fynske medejer-kommuner, og målet er selvfølgelig at dele sol og vind nogenlunde lige. Men det er altid filmholdets kunstneriske vurdering, der tæller. Vi anbefaler nogle kommuner, fortæller FilmFyn-formand Bo Damgaard.

Nordfyns Kommune skyder hvert år cirka 45 kroner per borger - eller samlet 1,4 millioner kroner i det fynske filmsamarbejde, og Bo Damgaard vurderer, at de aktuelle optagelser giver en god værdi tilbage til nordfynboerne.

- Det her er selvfølgelig ikke en rosenrød turistfilm, men et hårdkogt gangsterdrama fra udkantsdanmark. Til gengæld synes jeg, det er en spændende produktion med stærke kvindelige kræfter på blandt andet manuskript, instruktion og hovedrolle. Og så er det en spillefilmsdebut for instruktør Jeanette Nordahl. Samtidig er det et projekt, hvor stort set samtlige scener filmes på Nordfyn over en syv uger lang periode, siger Bo Damgaard.

FilmFyns årsrapport afslører, at man regner med en værditilvækst af den samlede investering, som kommer næsten fem gange igen.

- Det skaber arbejdspladser og en udvikling af hele filmbranchen på Fyn. Det giver synlighed og en kulturel balance i Danmark, når vi kan sætte vores kommuner på landkortet med sådan et projekt, mener formanden.