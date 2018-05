Et nyt forsøg skal undersøge, hvordan man hurtigere kan rydde op på Fynske Motorvej efter uheld. Men flere myndigheder deler ansvaret for oprydningen, og det forsinker arbejdet, mener Danske Beredskaber.

- Hvis der virkelig skal gøres en forskel, så er der behov for en permanent løsning. Vi synes altid, det er godt at blive klogere på ting. Men der er nogle lavthængende frugter, man allerede nu kunne plukke, siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber.

Ventetid, kø-kørsel og trafik, der står stille er ikke blot et irritationsmoment, men også dyrt for Danmark. Nye beregninger fra Vejdirektoratet viser, at det koster samfundet 700 millioner kroner om året, når trafikanter sidder i kø på motorvejen.

- Problemet er bare, at som det ser ud lige nu, har vi ikke hjemmel til det, vi må ikke, og derfor kan det ikke være med til at løse problemet lige så hurtigt, som det kunne gøres, synes vi.

- Men vi har jo i forvejen fat i de der biler, så det ville ikke være et stort problem for os at bruge et minut mere på at skubbe dem ud til siden, så trafikproppen kan afvikles, siger Bjarne Nigaard og fortsætter:

Herefter ankommer vejmyndigheden, i det her tilfælde ofte Vejdirektoratet, og stiller måske nye afspærringer op for at tage fat i bilen eller vraget, der skal flyttes.

For at Danske Beredskaber kan få lov at hjælpe med at rydde bilerne, kræver det en juridisk omskrivning.

- Enten skal man lave en lovændring eller nogle aftaler, der siger, at vi har kompetencen på deres vegne til at løse lige præcis den her opgave, siger Bjarne Nigaard.

Han ved, at man blandt andet bruger sådan en aftale med beredskabet i Sverige.

Og netop Sverige er et af de lande, som faggruppen bag forsøget på Fynske Motorvej besøgte for at få inspiration til at løse kø-problemerne på de danske veje. Men om parterne kigger på Sverige-modellen som et løsningsforslag herhjemme har det ikke været muligt at spørge transportminister, Ole Birk Olesen (LA), om. Han sagde i går:

- Det, vi skal undersøge, er, om man kan tale bedre på tværs af myndigheder som Vejdirektoratet, politiet og redningsberedskabet, eller om der er nye metoder til rent fysisk at flytte bilerne hurtigere.