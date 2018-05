Rydningen af Fynske Motorvej kunne gå meget hurtigere efter et uheld, hvis Danske Beredskaber for eksempel måtte fjerne forulykkede lastbiler.

Vognmand og ejer af vognmandsfirmaet Lars Nielsen i Faaborg er derfor glad for, at Vejdirektoratet, Rigspolitiet og Fyns Politi i et nyt forsøg vil kigge på, hvordan man kan reducere trafikanternes tidstab ved uheld .

Denne arbejdsfordeling bliver også kritiseret af Danske Beredskaber, der ofte er nogle af de første på ulykkesstedet.

- Vi har jo i forvejen fat i de der biler, så det ville ikke være et stort problem for os at bruge et minut mere på at skubbe dem ud til siden, så trafikproppen kan afvikles, siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber og tilføjer.

- Problemet er bare, som det ser ud lige nu, så har vi ikke hjemmel til det, siger Bjarne Nigaard, der efterlyser en lovændring i beredskabsloven.