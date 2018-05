Marstal: Skolen i Marstal skal ud og finde en ny formand til skolebestyrelsen, som det for nylig kneb med forældreopbakningen til.

Kurt Bastholm Mogensen har til 1. august siddet som bestyrelsesformand i Marstal skolebestyrelse ét år. Af personlige årsager har han besluttet, at han ikke vil sidde på posten længere end det.

- Helbreddet fylder for meget nu, og det er jeg nødt til at fokusere på, da det er min fremtid, siger Kurt Bastholm Mogensen.

Han har været sygemeldt i 16 måneder med et ødelagt knæ og blev for nylig opereret igen. Den næste periode står på genoptræning, herefter venter en anderledes karriere for Kurt Bastholm Mogensen, der nu vil skifte spor.

- Jeg er uddannet mekaniker. Den type jobs vil jeg ikke længere kunne varetage. Derfor er jeg nødt til at se, om jeg kan få en form for kontorarbejde. Omstillingen kræver meget tid. Det gør det også at være formand, og jeg vil ikke være det halvt, siger Kurt Bastholm Mogensen, der har været glad for at være bestyrelsesformand.