Nordfyns Kommune betaler 45 kroner per borger for at være en del af FilmFyn. Pengene er givet godt ud, mener borgmester Morten Andersen.

Nordfyn: 1,4 millioner kroner om året kan virke som mange penge, men skattekronerne bliver ikke bare smidt ukritisk ud af vinduet, mener bormester Morten Andersen.

- Vi vurderer selvfølgelig hvert år på vores investering. Hvor mange og hvor store filmprojekter vi får ud af det. Når Nordfyn dukker op på de danske biograflærreder og tv-skærme, så er det med til at sætte vores kommune på landkortet, men det har også nogle mere målbare og konkrete effekter, siger han.

Siden 2011 har Nordfyn været en ud af de syv kommuner i ejerkredsen bag FilmFyn, og det har blandt andet betydet optagelser til film som "Der kommer en dag", "Lang historie kort", "Hævnen", "Mænd og Høns" - og til tv-serier som blandt andet "1864".

- Den mest konkrete effekt er selvfølgelig de nordfynske forretningsdrivende og håndværkere, som leverer varer og serviceydelser til filmholdene under optagelserne. Det er store hold, der skal overnatte og have forplejning. Men vi er også helt sikre på, at der kommer en værdi ud af, at der for eksempel optræder genkendelige nordfynske locations i filmene, mener borgmesteren.