150 efterskoleelever fra 13 forskellige efterskoler dystede tirsdag på mountainbike-sporet Skovhuggeren. Og der var plads til alle; lige fra eliteryttere til motionsryttere fra Idrætsefterskolen Ulbølle, hvor mange har særlige læringsforudsætninger, som det hedder. Det forhindrede dog ikke én af dem i at give baghjul og blive nummer to.

Men det skal der til, hvis man vil vinde. Eller blive nummer to for den sags skyld, som tilfældet var for Morten Dall fra Idrætsefterskolen Ulbølle.

Musik med bas i lange baner - der bedst ville passe til et rave-party - banker ud af en højtaler, der er placeret på et havebord: "Hvis du er klar til at gå amok - gå amok"

Det var selvsamme lokale efterskole, der stod for at arrangere dette års efterskole-DM, og Morten Dalls præstation er altså ud over det sædvanlige.

For dem der ikke lige ved det, er Idrætsefterskolen Ulbølle nemlig for børn med "særlige læringsforudsætninger", sådan som medarrangør og lærer på Ulbølle Efterskole Margrethe Frydenborg beskriver det.

Mange har en diagnose i form af ADHD, autisme eller en helt tredje eller fjerde diagnose, eller de har bare svært ved at få fodfæste i livet og skal have en hjælpende hånd.

Det forhindrer dem dog ikke i at konkurrere på lige fod med de øvrige deltagere fra de mere almindelige sportsefterskoler landet over.

- For vores elever er det bare guld det her, lyder det fra outdoor-lærer Michael Landgrebe, mens vi trasker op over en bakke for at komme så tæt på vovehalsene som muligt.

- I skolesammenhænge har mange af dem jo oplevet nederlag på nederlag, men det her giver en platform for deres selvudvikling og en generator for anden indlæring, siger han om mesterskabet i skoven - og idræt i det hele taget.