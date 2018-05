Også forældrene har brug for hjælp, hvis børnene er ordblinde, mener Tim Vermund (S), der vil indlede samarbejde med AOF og VUC om kurser. Fin idé, mener ordblindeforening, men opfordrer til først at give børnene nok støtte.

Det er ikke nok, at børnene lærer at bruge de elektroniske hjælpemidler, når bogstaverne skal blive til læselige ord.

Også forældrene til ordblinde børn skal have hjælp, mener Tim Vermund, der er socialdemokratisk medlem af Børn- og Ungeudvalget.

- Der, hvor det lykkes rigtig godt at hjælpe ordblinde børn, er, når både skole og forældre støtter barnet. Vi ser, at børnene lærer at bruge hjælpemidlerne i skolen, men hvis forældrene bliver grundigt klædt på i forhold til de programmer, metoder og hjælpemidler, der bliver benyttet, så kan de bedre fastholde børnene i at bruge det, forklarer han.

Så mange er ordblinde I Danmark er mellem tre og syv procent af befolkningen ordblinde.Professor Carsten Elbro ved Københavns Universitet er én af de førende i forståelsen af ordblindhed herhjemme, og han definerer det som "markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ordblinde har særlig svært ved ord, som de ikke har set før. Læse- og stavefejlene er ofte i modstrid med almindelige forbindelser mellem bogstav og lyd, fx kulde læst som kunne, og dig skrevet din."



Videre lyder det: "Ordblindhed skyldes hverken dårlig begavelse, synsvanskeligheder eller problemer med at kende forskel på venstre og højre. Derimod har ordblinde vanskeligt ved at opdele sammenhængende tale i de sproglyde (fonemer), som danner grundlaget for skriften."



Ofte opleves ordblindhed som et stort handicap, og derfor er intensiv undervisning og it-baserede læse- og staveværktøjer afgørende nødvendige for mennesker med ordblindhed, fremhæver Ordblinde/Dysleksiforeningen.

- Med den teknologiske udvikling kan vi i dag sikre, at ordblindhed ikke nødvendigvis er en hindring for at få en uddannelse. Men det kræver blandt andet, at børnene bliver ved med at bruge hjælpemidlerne både i skoletiden og fritiden, og her spiller forældrene en afgørende rolle, mener han.

Tim Vermund foreslår derfor en fast praksis, hvor kommunens sprogvejleder informerer og anbefaler forældre til ordblinde børn at deltage i en undervisning, som AOF eller VUC skal levere - det er dem, der i forvejen har rettighederne til ordblindeundervisning, og de er ifølge Tim Vermund positive over for idéen.

Og han forudser en fin sidegevinst:

- I mange tilfælde er ordblindhed arveligt, og måske kan undervisningen give forældrene mod på selv at få gjort noget ved det, hvis de er ordblinde. Det stiller dem bedre både i forhold til de udfordringer, arbejdslivet byder på, og de bliver mere uafhængige og bedre i stand til at hjælpe børnene med lektier og læse brevene fra kommunen, siger Tim Vermund, der ikke alene beder Børn- og Ungeudvalget i Odense vurdere sagen, men også har opfordret børne- og ungepolitikere i Fyns øvrige kommuner om at stille tilsvarende forslag.

- Hvis vi skal rykke, så skal det ikke kun være i Odense. Hjælper vi børn i Assens eller Nyborg til at få en uddannelse og blive dygtige medarbejdere, kan det jo være, de kommer til at arbejde på en virksomhed i Odense.

- Og så sker det ikke så tit, man får en god idé, der ikke koster kommunen noget, bemærker han. Ordblindeundervisning er nemlig statsfinansieret.