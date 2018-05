Konfrontation

Charlotte Kjær, formand for Social- og Sundhedsudvalget, vil sammen med resten af udvalget holde dialogmøder med Handicaprådet, Ældrerådet og Medborgerrådet om de foreslåede besparelser for 26 millioner kroner.

Ældrerådet kalder de fleste af besparelserne for uspiselige, og Handicaprådet er rystet. Er du overrasket over, hvordan de reagerer på genopretningsplanen, I netop har sendt i høring?

- Nej, det er bestemt ikke overraskende. Det er som vi alle sammen i Social- & Sundhedsudvalget siger, vi kan ikke finde de besparelser, der skal til for at genoprette økonomien uden, det kommer til at kunne mærkes hos borgerne og medarbejderne. Det ved vi godt alle sammen.

Hvordan vil du imødekomme rådenes bekymringer?

- Vi har inviteret Handicaprådet, Ældrerådet og Medborgerrådet til ekstra dialogmøder. Lige nu lytter vi og får en dialog igang, hvor vi også kan fortælle om de udfordringer, der er, og hvad årsagen er til, at vi står i den situation, som vi gør. Alle får mulighed for at stille opklarende spørgsmål til de forslag, der er, og de kan sætte ord på de bekymringer, de har.

Både Handicaprådet og Ældrerådet undrer sig over, at I foreslår at spare på forebyggende tiltag. Risikerer I ikke, at det kommer til at koste flere penge på sigt, når I skærer ned på forebyggelsen?

- Jo, og det er altid udfordringen. Vi er nødt til at kigge på alle områder og har derfor sendt hele kataloget i høring. Modsat er forebyggelse et af de områder, vi vil drøfte meget, når vi kommer i gang med arbejdet med vores sundhedsprofil og vores kommende sundhedspolitik.

Men hvad hjælper det at drøfte det, hvis I ikke har penge til at gøre noget ved det?

- Disse opgaver løses ikke i morgen, men i budgetfasen vil både vores sundhedsprofil og arbejdet med den kommende sundhedspolitik være en del af drøftelserne og forhåbentlig prioriteringerne. Det her er ikke nogle områder, vi synes er fede at tage fat på, men de er nødvendige i forhold til kommunens økonomiske situation.