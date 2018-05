Social- og Sundhedsudvalget i Assens Kommune skal spare 26 millioner kroner og har en måned til at udarbejde en plan for besparelserne. Det er konsekvensen af et merforbrug på knap 10 millioner kroner i 2017 samt stigende udgifter til blandt andet hjemmehjælp og borgere med handicap.

- Jeg vil ikke klandre nogen, men nogle år har vi sagt, at man kan tage den første budgetopfølgning med et gran salt, fordi det kan nå at ændre sig. Men vi står bare i en anden situation. Det kommer ikke til at ændre sig, og derfor vil vi hellere gøre noget nu end at se tiden an, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Charlotte Kjær (S).

Michael Bjørn, vicedirektør for velfærd, forklarer, at de stigende udgifter blandt andet skyldes, at kommunens ældre er blevet mere plejekrævende og derfor visiteres til flere hjemmehjælpstimer og får bevilget flere hjælpemidler. Samtidig køber andre kommuner færre pladser på Assens Kommunes botilbud, og flere egne borgere visiteres til dem. Det betyder et fald i indtægterne og en stigning i udgifterne.

- I administrationen ser vi også sådan på det, at vi er nødt til at gøre noget nu, siger Michael Bjørn.