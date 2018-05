Assens Kommune skal nok finde et egnet sted som base for en akutlægehelikopter, som anbefales placeret i Assens Kommune. Det forsikrer borgmester Søren Steen Andersen (V)

Akutlægehelikopterordningen Der er i dag 3 akutlægehelikopterer i Danmark. En i Ringsted, Skive og Billund.I Finansloven for 2018 blev der afsat 45 millioner kroner til en fjerde helikopter. Den skal placeres i Nordjylland. Styregruppen for Den landsdækkende akutlægehelikopterordning under Danske Regioner har derfor analyseret den nuværende ordning, og på baggrund deraf anbefaler styregruppen, at en helikopter placeres i Jammerbugt Kommune, at den i Ringsted bliver, hvor den er, at den i Skive flyttes til Herning Kommune, og at den i Billund flyttes til Assens Kommune. Det vil give den bedste og mest sikre dækning af hele landet - især de områder, som har langt til et af de fire traumecentre i Aalborg, Aarhus, Odense og København (Rigshospitalet). Det er Sundhedsministeriet, der skal beslutte, hvor helikopterne skal have base.

Assens Kommunes geografiske placering vil ifølge styregruppen bag analysen sikre en optimal og effektiv helikopterdækning landet over - især i yderområder og på småøer, der har langt til et af landets fire traumecentre.

Danske Regioner anbefaler nemlig, at en akutlægehelikopter får fast base et sted i Assens Kommunen. Anbefalingen er et udslag af Finansloven, hvor der blev sat 45 millioner kroner af til at udvide den nuværende flåde af akutlægehelikopterer med en enkelt, så den kommer op på fire. Den fjerde helikopter skal have base i Nordjylland, og det afstedkommer, at den nuværende base i Billund skal flyttes til Assens Kommune, lyder anbefalingen.

Embedsfolkene i Assens Kommune kan så småt godt begynde at kigge rundt for at finde et stykke jord af en vis størrelse.

Han kan finde flere grunde til glæden.

- Udover den vigtige funktion, helikopteren har i forhold til at redde liv rundt omkring og på øer i nærheden af os, er der også noget, der er knyttet på helikopteren uden om det. Det er, at der skal piloter, servicemedarbejdere, den skal drives og driftes, og der skal læger til, som skal med ud at flyve, og de skal opholde sig i umiddelbar nærhed af helikopteren.

- Det er jo en 24-7-bemanding. Det er også det, der er interessant. Det er jo ikke en 37 timers-foranstaltning. Det er, som jeg læser det, around the clock, og det gør rigtig meget i forhold til årsværk, der er knyttet til det. Det er aldrig uinteressant for en kommune at have årsværk, der er knyttet til noget i forhold til arbejdspladser, som er der og skal være der i mange år, siger Søren Steen Andersen, der ikke havde lagt billet ind på at få akutlægehelikopteren.

- Det (at den kan komme til Assens Kommune, red.) er relativt overraskende. Jeg var ikke lige klar over, at det kunne blive her, men det er noget, de har regnet sig frem til. Men vi står klar.