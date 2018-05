- Jeg er rigtig glad for, at de tanker Gert Nielsen (medejer og direktør i Launis, red .) og jeg har gået med, nu er blevet en realitet. Det er to virksomheder, der ligner hinanden på mange punkter og som bygger på de samme værdigrundlag, så jeg ser frem til gensidig vidensdeling og udvikling, siger han.

Nyborg: Fiskevirksomheden Tenax Sild i Nyborg indgik per 1. maj et samarbejde med fiskefirmaet Launis i Nordjylland. Det glæder Tenax-direktør Michael Pedersen.

- Der kommer ikke til at ske en revolution lige her og nu i den måde, det er opbygget på. Det vil afgjort ligne det, det gør i dag, så som udgangspunkt er det business as usual.

Der er heller ikke kortsigtede planer om at udvide fabrikken i Nyborg, men Michael Pedersen lægger ikke skjul på, at det er ambitionen på et tidspunkt.

- Vi håber, den her partneraftale betyder, at vi skal udvide på et tidspunkt. Vi vil jo gerne være attraktive flere steder, men jeg kan slå helt fast, at der hverken vil flytte eller lukke produktionsenheder her og nu.

Tenax Sild blev stiftet i 1987 af Jørgen Pedersen, og i familiens ånd overtog Michael Pedersen i 2005 direktørstolen efter sin far.

Jørgen Pedersen var dog ikke klar til at lukke sildeglasset for altid, så han fortsatte i virksomheden indtil sidste sommer.

I fremtiden kommer den daglige ledelse til at fortsætte som hidtil i både Nyborg og Ålbæk, mens direktionen vil holde til i Nyborg.