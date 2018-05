Renoveringen af slottet i Nyborg betyder, at en stor flok mursejlere bliver hjemløse. Det problem forsøger Østfyns Museer at løse ved at give fuglene helt nye boliger ved den gamle politistation.

Nyborg: Det store slotsprojekt i Nyborg berører ikke kun murere, naboer og nostalgikere. Det har også stor betydning for mursejlerne - små trækfugle, der holder til under tage og i mursprækker.

En stor gruppe af den svale-lignende fugl har nemlig i mange år haft adresse under taget på det gamle vagttårn, men det er midlertidigt slut, forklarer kultur- og naturvejleder i Nyborg Kommune Tue Skovgård Larsen.

Mere om mursejlere Mursejlere er små fugle, der vejer mellem 36 og 50 gram. De har et vingefang på op til 16 centimeter og minder om en svale af udseende.De har så korte ben, at de ikke kan færdes på jorden. Derfor både spiser, sover og parrer de sig i luften.



Mursejlere kan flyve op til 200 km/t og kan være i luften op til 10 måneder ad gangen uden at lande.



På et år kan det blive til over 400.000 kilometer.



De har brug for varme og insekter og søger derfor mod de varme lande om vinteren. Det er en af de trækfugle, der ankommer senest til Danmark om foråret.



En mursejler lægger som regel mellem to og tre æg i yngleperioden.

- Vi har en hel koloni af mursejlere, der hvert år vender hjem fra de sydafrikanske lande for at yngle i Vagttårnet, men nu, hvor det skal restaureres, er vi nødt til at give dem et andet sted at yngle.

Derfor har Østfyns Museer sammen med Dansk Ornitologisk Forening sat fem spritnye fuglekasser op på den gamle politistation i Stendamsgade, hvor der forhåbentligt skal yngles nye mursejlere i de kommende måneder.

En af dem, der er særligt spændt på flytningen, er Peter Pelle, repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening i Nyborg Kommune. Han har været med i arbejdet med at flytte fuglene helt fra begyndelsen.

- Det er virkelig spændende. Jeg tror på, at det kan lykkes, men der er altid en risiko ved sådan et projekt. I værste fald slår de sig ikke ned i deres nye boliger, og så kan det gå ud over ynglen, forklarer han, mens en kran styrer de Dreier og Co.-producerede fuglekasser op under taget af den gamle politistation.