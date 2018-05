Østfyn: Fra tirsdag morgen er det blevet markant billigere at pendle mellem Sjælland og Fyn. DSB har sænket prisen på pendlerkort på strækningen over Storebælt med cirka 15 procent.

For pendlere mellem København og Langeskov betyder det, at man vil spare 630 kroner om måneden, idet prisen på et 30 dages-kort til voksne er sænket fra 4180 til 3540 kroner. Hvis man skal mellem Langeskov og Slagelse, kommer man til at spare 370 kroner om måneden. Den nye pris er 2060 kroner.

For studerende er der udsigt til en rabat på over 20 procent på de såkaldte Ungdomskort.

- Endelig får priserne et ordentligt dyk nedad, og 15 procent kan virkelig mærkes. Det er positivt, at det sker på én gang, og det er det rigtige budskab at sende, siger pendlertalsmand Anne Fiber fra Østfyns Pendlerklub.

Hun fremhæver, at befordringsfradraget ikke ændrer sig, og rabatten derfor vil mærkes tydeligt.

Regeringen og Dansk Folkeparti besluttede i 2017 at sænke prisen for at krydse Storebæltsbroen i både bil og tog, og DSB meddelte i april, at hele den budgetterede rabat ville tilfalde pendlerne.

- Det er sådan en lettelse, for der er jo ingen garantier, siger Anne Fiber.