Snacksfabrikken Kims i Søndersø bliver ved med at præstere rekordoverskud. Det er blandt andet nye varer som chokolade og slik, der har sørget for, at overskuddet er lettet i løbet af de seneste fire år.

Det har stort set altid været en rigtig god forretning for Kims at producere snacks og andre hyggespiser til danskerne, men i de seneste otte år er pengene rullet ind i den norskejede virksomhed med kraftig stigende hastighed. Det viser regnskabet for 2017, som netop er blevet offentliggjort. Her steg overskuddet med fem millioner kroner og endte på 162 millioner kroner før skat. Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S Hjemsted: Søndersø



CVR-nummer: 15 23 38 77



Direktion: Kim Munk



Bestyrelse: Ann-Beth Nina Johannesen Freuchen (formand), Rolf Arnljot Strøm (næstformand) og Sjur Eilif Skjæveland samt Leif Pedersen og Susanne Pedersen (medarbejdervalgte)



Regnskabstal 2017:



Omsætning: 683 millioner kroner (2016: 668)



Overskud af primær drift: 162 millioner kroner (2016: 158)



Overskud før skat: 162 millioner kroner (2016: 157)



Overskud efter skat: 118 millioner kroner (2016: 122)



Egenkapital: 205 millioner kroner (2016: 239)



Antal ansatte: 185 (2016: 181) Det tal er langt over dobbelt så stort som overskuddet i 2008, da de to seneste vækstperioder begyndte. Efter at have ligget på et niveau lidt over 60 millioner kroner steg overskuddet fra 2009 til 2012 kraftigt. Herefter fulgte et år med nedgang, og fra 2013 begyndte en ny periode med stejlt stigende overskud, som ifølge regnskabet ventes at fortsætte i 2018.

Chokolade sender salget op

Der er to årsager til den gode udvikling i Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S som virksomheden nu hedder formelt: For det første er det lykkedes at øge omsætningen med 23 procent på ni år. Det er ikke så let, når man som Kims allerede havde en meget stor andel af markedet. At det alligevel er lykkedes, skyldes blandt andet, at man har sendt nye typer produkter ud på hylderne under Kims-navnet. Nogle af dem har været i den traditionelle chips og snacks-gruppe, og desuden er man gået ind på nye områder - blandt andet chokolade og lakrids. Det er gået fremad med de nye produkter, men fremgangen har ikke været lige så hurtig, som ledelsen havde forventet.

Mindre fedt og salt