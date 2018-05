Film: Odense International Film Festival - også kaldet OFF - oplever en stor interesse for at være med på frivillig-holdet til en uge fyldt med kortfilm. Allerede fire måneder før festivalen går i gang, har de nemlig fundet alle 150 frivillige og lukker derfor for, at flere kan tilmelde sig som frivillige.

- Det er rørende at opleve den massive opbakning, som de mange frivillige er et udtryk for, fortæller festivalleder Birgitte Weinberger.

OFF er Danmarks største og ældste kortfilmfestival, hvor kortfilmformatet hyldes. Den foregår i Brandts-området i hjertet af Odense den 27. august til 2. september.

Selv om alle frivillige er fundet, kan du skrive dig på ventelisten til OFF18 på www.filmfestival.dk