Kloden rundt

Thailand: Flyselskabet Thai Airways har besluttet at betale et gebyr tilbage til en passager, som blev afkrævet betaling for at have et for langt efternavn. Afgiften faldt, da han var ved at tjekke ind på et fly. Thai-personalet så, at der ikke var overensstemmelse mellem det navn, han havde i sit pas, og det navn, der stod på hans billet, skriver avisen Bangkok Post ifølge dpa. Passageren forklarede, at det skyldes længden på hans efternavn og Thai Airways' hjemmeside. For da han udfyldte formularen for at købe en billet på hjemmesiden, var der ikke karakterer nok til hele hans navn i det særlige navnefelt. Nu siger flyselskabet så, at manden får sine penge tilbage, og at selskabet arbejder på at tillade flere end de 25 karakterer, der er plads til i øjeblikket. (ritzau)