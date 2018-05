Erhverv

Fredericia: Sidste år flyttede hegnsvirksomheden SER Hegn til sit nybyggede domicil ved E20 motorvejen i Fredericia, da virksomheden var vokset ud af sine rammer i Børkop.

Og virksomheden ekspanderer fortsat; SER Hegn har netop overtaget konkursboet efter Jysk Hegn i Thy.

Navnet Jysk Hegn falder bort med konkursen, og alle aktiviteter, materiel og lager overtages af SER Hegn.

SER Hegn og søstervirksomheden Mobilhegn omsatte tilsammen for 101 mio. kr. i 2016 og for 115 mio. kr. i 2017. En vækst på 14 pct.

I 2017 etablerede SER Hegn selskaberne SER Stängsel AB i Sverige og SER Zaun AG i Schweitz.

- Vi sætter hele tiden højere og højere mål for vores forretning. Det betyder, at vi vokser organisk i Danmark, men at vi formodentlig også vil foretage flere opkøb i fremtiden både i og uden for landets grænser, siger adm. direktør for SER Hegn og Mobilhegn, Henrik Hallenberg Rasmussen, i en pressemeddelelse.