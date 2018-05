1. Inger Vognkarl og de døde dyr

I 1623 bliver der afholdt hekseproces mod en kvinde fra Pederstrup nord for Viborg. Hendes navn er Inger Vognkarl, og hun står anklaget for at udøve trolddomskunst og være skyld i flere mistænkelige dødsfald blandt egnens husdyr.

Blandt andet beskriver en bonde ved navn Anders Simonsen, hvordan han efter at have lagt sig ud med Inger Vognkarl pludselig har mistet 15 gode køer og kvier. I tilgift er en god hest blevet gal og har tygget tungen af sig selv.

Inger Vognkarl nægter først alt, men bryder sammen under tortur, hvor hun også angiver en anden lokal kvinde, Maren Olufs, for at være i ledtog med djævelen. Begge kvinder bliver brændt på bålet.