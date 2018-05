Vi kan også se, at nogen udvikler depressioner og begynder at gøre skade på sig selv, i værste tilfælde forsøger selvmord. Naja Kinch Sohn, antimobbekonsulent hos Red Barnet

- Mange skoler arbejder målrettet med at forebygge mobning. Men vi oplever også, at mange ikke har den nødvendige viden om, hvad de skal gøre for at undgå det. I dag ved vi, at mobning sker i et dårligt fællesskab og ikke handler om den enkelte, men det er svært at få bragt den viden ind i en presset hverdag. Derfor kommer det tit til at handle om de elever, der skiller sig ud, og ikke fællesskabet som helhed, forklarer hun.

Skoler har i stigende grad fokus på børns trivsel, men der er et stykke vej endnu i forhold til at komme mobning til livs.

Hos Red Barnet er de glade for, at man nu har mulighed for at klage, hvis der ikke bliver gjort nok for at sikre børns trivsel. Men organisationen efterspørger mere hjælp til skolerne, så de lærer at håndtere mobning, før det eskalerer.

Får børn ikke hjælp i tide, kan det få alvorlige konsekvenser, forklarer Naja Kinch Sohn.

- Vi ved, at mobning gennem længere tid kan føre til problemer med selvværdet og angst for at være sammen med andre. På længere sigt kan det være svært at vælge uddannelsessted, fordi han eller hun har mistet modet og troen på at kunne gennemføre en uddannelse. Nogen udvikler depressioner og begynder at gøre skade på sig selv - i værste tilfælde forsøger de selvmord.

Den seneste trivselsmåling fra Undervisningsministeriet viser, at 8,3 procent af eleverne i folkeskolens 4.-9. klasse oplever mobning i større eller mindre grad.