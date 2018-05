Siden 1. august har elever kunne klage over deres skole, hvis den ikke tager hånd om mobning. Men sagsbehandlingstiden er for lang, og processen for bureaukratisk, mener flere organisationer. De første sager blev afgjort i februar, men eleverne nåede at skifte skole undervejs.

Næsten hvert tiende barn i på de fynske skoler bliver udsat for mobning i større eller mindre grad, viser de seneste trivselsmålinger fra Undervisningsministeriet.

Efter norsk og svensk forbillede besluttede et folketingsflertal derfor i august sidste år at styrke klagemulighederne for elever, der udsættes for mobning. Eleverne kan nu klage til Den Nationale Klageinstans mod Mobning, hvis skolen eller uddannelsesstedet ikke har en antimobbestrategi eller sørger for at få det konkrete problem løst.

Den Nationale Klageinstans mod Mobning Siden august 2017 har elever kunnet klage til Den Nationale Klageinstans mod Mobning, hvis ens skole eller uddannelsessted ikke tager hånd om mobbesager.



Instansen har indtil videre modtaget 31 klager.



Klagen indsendes først til skolen. Giver skolen ikke medhold i klagen, kan den sendes videre til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.



Der kan gå op til 20 arbejdsdage plus 20 kalenderdage, før den havner hos klageinstansen. Når sagen er hos klageinstansen, er der ingen regler for, hvor hurtig behandlingstiden skal være.



Vurderer klageinstansen, at skolen ikke har handlet tilstrækkeligt, kan den udstede et påbud til skolens ansvarlige.



Kommunale skoler skal efterlever klageinstansens påbud, fordi skolen er kommunens ansvar. Gør den ikke det, kan kommunalbestyrelsen få en bøde.



Er det en privat skole, kan klageinstansen bede undervisningsministeren om at tilbageholde eller helt fjerne det økonomiske tilskud, skolen får fra staten.



Klageinstansen mod Mobning er en del af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), som vejleder og rådgive skoler om trivsel og mobning.

Men alt for få kender til den mulighed, og det er en bureaukratisk og langsommelig proces, mener flere elev- og børneorganisationer.

De første mobbesager er blevet afgjort, men her nåede eleverne at skifte skole. Og det er ikke et godt tegn, mener direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl.

- Tid er en vigtig faktor i de her sager, og meget tyder på, at processen er for lang. Mobning giver psykiske ar på sjælen, og det er ikke ligegyldigt, om man bliver mobbet i en måned eller et halvt år. Det at skifte skole er heller ingen garanti for, at konflikterne bliver løst, fordi man risikerer, at mobningen bare går ud over nogle af de andre i klassen, siger han.