Haarby: Fra 1. august bliver Steen Bjerring Fuglsang en del af Haarby Efterskole, når han starter som skolens nye viceforstander. Og det er en erfaren leder inden for uddannelsesverdenen, der fremover skal være med til at stå i spidsen for efterskolen.

Steen Bjerring Fuglsang har således erfaring med en lang række pædagogiske, strategiske og administrative ledelsesopgaver, og han glæder sig til at blive en del af Haarby Efterskole og bidrage til skolens særlige profil.

- Det er et ønskejob for mig - både ledelsesopgaverne og efterskolen som skoleform. Efterskoleformen giver os mulighed for at give vores elever en enestående oplevelse - både i forhold til deres faglige udvikling, deres passion for idræt og ikke mindst den personlige udvikling, der sker i løbet af et efterskoleår, siger Steen Bjerring Fuglsang i en pressemeddelelse.

Da efterskolen slog stillingen op, var der stor interesse for jobbet.

- Vi har ansat Steen ud af 48 ansøgere. Vi er stolte af at have fået så mange ansøgere. Steen kommer med masser af erfaring, ledelsesmæssig erfaring samt en solid uddannelsesbaggrund, som vi mener passer rigtig godt med den profil, vi er, fortæller skolens forstander Henrik Thrane.