To unge islamister dømt til døden for drab på universitetsprofessor med machete.

To islamister er blevet dømt til døden ved hængning i Bangladesh for at have dræbt en universitetsprofessor med en machete for to år siden, skriver AFP.

Den ene af de dømte er en studerende fra Siddiques fakultet ved Rajshahi Universitet - Shariful Islam, som er på flugt og derfor blev dømt in absentia.

Drabet var et af en serie af angreb på udlændinge og religiøse mindretal i det overvejende muslimske samfund.

Den 58-årige universitetsprofessor Rezaul Karim Siddique blev i april 2016 angrebet bagfra med macheter.

Det skete, mens han kom gående fra sit hjem og var på vej op til busstationen i byen Rajshahi, hvor han underviste i engelsk på byens universitet.

Islamisk Stat tog skylden for drabet, men de lokale myndigheder siger, at lokale militante grupper i området har skylden for drabet og lignende angreb.

Siddique er den fjerde professor fra Rajshahi Universitet, som er blevet dræbt af islamister i de seneste år.

Drab og overfald førte i 2016 til, at der blev rejst sager mod otte af fakultetets studerende. Fem af de otte blev dømt for drab. To af de dømte skal henrettes, mens tre har fået livsvarigt fængsel.

Nogle af de dømte siges allerede at været blevet dræbt ved politirazziaer og lignende.

I serien af islamistiske drab var en hindupræst, en japansk statsborger, en italiensk hjælpearbejder og en politimand blandt ofrene.