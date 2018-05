Trafik

Assens: Hvert forår er der endnu flere danskere, der finder cyklen frem og bruger den, når de skal på arbejde eller motionere. Det er en aktuel anledning til at minde cyklister om at orientere sig grundigt og samtidig huske bilisterne på, at der kommer flere cyklende ud i trafikken.

Det er særligt, hvor cyklisterne og bilisternes veje krydser hinanden, at der er risiko for, at de støder sammen. Kryds er nemlig det sted i trafikken, hvor cyklister har størst risiko for at komme alvorligt til skade. Faktisk blev hele 81 cyklister dræbt og 1.744 alvorligt kvæstet fra 2012 til 2016, men tallet er sandsynligvis meget større, da et stort antal cyklistulykker ikke bliver anmeldt til politiet.

Gode råd i trafikken Gode råd til cyklisterne:- Brug 2 sekunder mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.



- Vær særligt opmærksom på højresvingende biler bagfra og venstresvingende biler forfra.



Gode råd til bilisterne:



- Brug 2 sekunder mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.



- Vær særligt opmærksom på cyklister, når du skal svinge til højre eller venstre.



- Sænk farten.

De anmeldte sager alene svarer til, at to ud af tre alvorlige cyklistulykker netop sker, hvor vejene går på tværs af hinanden. Det er alt for mange, og imens andre ulykkestyper i trafikken falder, er antallet af cyklistulykker i kryds ikke reduceret.

Derfor deltager Assens Kommune nu i den nye landsdækkende kampagne "Brug 2 sek. mere." Det skal sætte fokus på problemet og bidrage til at gøre kryds sikrere for cyklisterne i Assens Kommune.