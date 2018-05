Hvad vil det betyde for fynboerne, at der muligvis er en akutlægehelikopter på vej til Assens Kommune?

- Hvis man kigger på den samlede dækning af Danmark, så vil flytningen af helikopteren, sådan som det er foreslået, give en bedre dækning af udkantsområderne i hele landet. Hvis man kigger på den nuværende placering af helikopteren i Billund, så kan man se, at afstanden ned til det område, vi primært dækker, som er det sydlige Jylland og de sydfynske øer, vil blive kortere. Det vil give en væsentligt bedre dækning af hele det område.

- Vi dækker i forvejen hele den jyske vestkyst og det allersydligste Sønderjylland, hvor der er langt til Odense. Der vil det blive væsentligt bedre. Og så vil øerne i Det Sydfynske Øhav blive væsentligt bedre dækket. Ærø specielt, men også de andre sydfynske øer og Langeland, som er steder, hvor der er langt til traumecentret.

Hvor flyver helikopterne fra nu, hvis der sker en ulykke på f.eks. Ærø?

- Lige nu flyver den primært fra Billund, men den kan også flyve fra Ringsted, hvis der en ledig helikopter der. Men nu vil man få en væsentligt bedre dækning af det område, som vi betjener meget i forvejen, men hvor vi bare har lidt langt.

Hvor meget tid vil det spare de patienter, der kommer til skade på de sydfynske øer og har brug for en helikopter?

- Det vil spare noget tid. Vi vil måske kunne være fremme 10 til 15-20 minutter tidligere i nogle af de områder i Det Sydfynske Øhav.

Hvor meget kan så relativt få minutter betyde for patienterne?

- Det, vi primært flyver til, er svær tilskadekomst. Blødninger, blodprop i hovedet eller hjertet. For lige præcis de her alvorlige hændelser, betyder tiden meget. Hvis man har et blodkar i hjertet, der er stoppet, så er der en del af hjertet, der ikke får noget blod, og for hvert minut der går, dør et antal hjerteceller. Hvis man kan nedbringe tiden, kan man bevare en bedre hjertefunktion hos patienten. Endnu mere gælder det for hovedet. For man mister også nerveceller, hvis man har en blodprop i hjernen. Jo tidligere, man får den her blodprop ophævet, jo mere vil man kunne genvinde sin funktion bagefter.