Vissenbjerg: Vejdirektoratet udbygger Fynske Motorvej fra fire til seks spor mellem Nørre Aaby og Odense V, en strækning på cirka 24 kilometer. Anlægsarbejdet på første etape mellem Odense V og Aarup forventes at gå i gang i begyndelsen af 2019 og afsluttes i efteråret 2020. Anden etape mellem Nørre Aaby og Aarup forventes at gå i gang i starten af 2021 og afsluttes i efteråret 2022.

Vejdirektoratet inviterer derfor til informationsmøde om projektet i Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter 16. maj kl. 19-21, hvor man kan høre mere om tidsplanen for projektet, ligesom vejdirektoratet også vil orientere om støjproblematikken.

- Vi skal i gang med et meget spændende projekt, som jeg forventer vil afhjælpe de store trængselsproblemer, vi ser på den vestfynske motorvej i dag. Vi øger fremkommeligheden på motorvejen med det ekstra spor og mindsker risikoen for uheld. Der er både god samfundsøkonomi i at holde kortere tid i kø, ligesom man som trafikant kan glæde sig over at komme nemmere og sikrere frem. Jeg ser frem til at møde borgerne på Fyn og svare på deres spørgsmål, siger Robin Højen Madsen, projektleder for første etape mellem Aarup og Odense V, i en pressemeddelelse.

Allerede i 2010 blev der vedtaget en anlægslov for udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart fra fire til seks spor. I første omgang blev der af Folketinget bevilget penge til strækningen mellem Nørre Aaby og Middelfart. Det stykke åbnede i oktober 2014.