Australien: Nogle pensionister i Australien er gået på det sorte marked for at sælge smertestillende medicin. Det fremgår af en retshøring i Sydney i forbindelse med flere narkomaners død. Avisen Sydney Morning Herald skriver, at det under høringen er kommet frem, at pensionister har et marked for smertestillende medicin blandt narkomaner, fordi heroin ofte er beskidt. Den kraftige smertestillende medicin fentanyl med et syntetisk stof, der er kraftigere end morfin, er derfor attraktivt for narkomaner. I retten er det kommet frem, at en narkoman døde af pensionisternes sorte varer. (ritzau)