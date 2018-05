Kloden rundt

Norge: Politiet i Oslo har besluttet at henlægge en sag om en mulig falsk nominering af USA's præsident, Donald Trump, til Nobels fredspris. Nobel-instituttet har anmeldt det, som det mener var en falsk nominering i marts, men politiet kommer ingen vegne i sagen. - Den er henlagt. Vi har ikke tilstrækkelig med oplysninger om gerningspersonen, siger politiadvokat Tone Bysting fra Oslos politi ifølge Nettavisen, som nyhedsbureauet NTB citerer. Netavisen skriver, at den har fået bekræftet, at en person har misbrugt navnet på en amerikansk politiker for at nominere Trump til fredsprisen 2018. Der har tidligere været tale om at koble FBI på sagen, men Oslos politi mener, at det ventede brug af ressourcer ikke står mål med muligheden for at komme til bunds i sagen. (ritzau)