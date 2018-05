Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mener, at der er grund til at reflektere over forløbet omkring overenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte.

Det siger han under Folketingets spørgetime til Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, der vil vide, om regeringen er klar til at modernisere den danske model.

- Jeg vil meget gerne være med til i en afslappet atmosfære oven på primo juli, når resultatet er der, at tage en samtale om, hvad det her eventuelt kan give anledning til, siger Lars Løkke Rasmussen.

Mette Frederiksen glæder sig over, at de offentlige overenskomster kom på plads uden storkonflikt.

- Det er en proces, der skal mane til lidt eftertanke på Christiansborg. De ansatte løber stærkt på mange områder, for stærkt. Det skal mane til eftertanke om det offentlige overenskomstsystem, siger Mette Frederiksen.

Hun vil se på forligsmandens rolle samt erfaringer fra andre skandinaviske lande. Hun har talt for en svensk model med Arbetsgiververket, hvor offentlige arbejdsgivere har armslængdes afstand til politikerne.

Hun peger på, at der var strejke og lockout i 2008 med sygeplejerskerne og i 2013 med lærerne. De fik ændret deres arbejdstid i lov 409, som nu granskes af en kommission efter aftale mellem lærerne og KL.

Også Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er klar til at drøfte en eventuel justering af den danske model.

- På Dansk Folkepartis vegne vil jeg melde os helt ind i den diskussion, siger Kristian Thulesen Dahl.

Den danske model betyder, at lønmodtagere og arbejdsgivere selv forhandler løn og arbejdsvilkår. Men Folketinget har grebet ind og stoppet faglige konflikter på det private og offentlige arbejdsmarked.