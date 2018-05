Efter et halvt års tid er alting nu ved at være på sin rette plads på den nye genbrugsplads i Kerteminde. Kunderne er så glade for pladsen, at de kan finde på at stoppe ved kontoret bare for at gå op og give ros.

Kerteminde: For et godt halvt års tid siden - den 9/9 klokken 9 helt præcist - var det endelig slut med at skulle kæmpe sig op ad en stige med sine gamle stole, for at kunne smide dem ned i en container.

36 millioner kroner blev investeret i at indrette en ny, topmoderne genbrugsplads - og at dømme efter kundernes reaktion, så var det alle millionerne værd.

Kunde-bytte-rum Kerteminde: Nogle ting, som folk kasserer, er egentlig for gode til bare at blive smidt væk. Dem er det meningen, at man skal sætte i et særligt kunde-bytte-rum, hvor en anden så kan komme forbi og snuppe det.



Men netop det rum er en af de ting, der endnu ikke er kommet på plads.



- Vi har rummet, men vi har ikke fået det indrettet med hylder og borde endnu, fortæller Kim Geertsen.



- Og det er lige blevet yderligere forsinket af ny lovgivning. Kunde-bytte-rummet liggere nemlig i forbindelse med elektronikskrottet, som hidtil har skullet sorteres i to forskellige gitterbure. Men der er netop kommet besked om, at nu skal det sorteres i tre, så vi skal have fundet ud af at indrette os, så det sidste gitterbur ikke kommer i vejen for Kunde-bytte-rummet. Men jeg tror, jeg har udtænkt den rette løsning. Så forhåbentlig bliver der snart mulighed for at sætte barnecykler, vaser, rulleskøjter, broderede klokkestrenge og andet til fri afbenyttelse. Alt, bare det virker endnu. Bare ikke elektronik, for det tør vi ikke stå inde for.

- Når jeg kommer rundt i byen, så bliver jeg alle steder mødt af mennesker, der har noget godt at sige om pladsen, fortæller direktør i Kerteminde Forsyning, Michael Høj-Larsen.

- Det er faktisk sådan, at der er kunder, der stopper op her ved kontoret, bare for for at komme op til os og rose den nye plads, supplerer driftsleder Kim Geertsen.

Pladsen er da også meget kundevenligt indrettet.

- Vi taler jo med kunderne og prøver at indrette også efter deres ønsker og behov. Det er jo blandt andet derfor, vi har ubemandet åbent fra klokken 7 morgen til 21 aften. Og i den tid kommer der også folk fra Munkebo og Langeskov, kan vi se på de biler, der har registreret sig til at kunne køre ind på pladsen, oplyser Kim Geertsen.

- Og nu er vi lige ved at være der, hvor alting står, hvor det skal. Men der har jo været lidt at justere på. Der har blandt andet været et par containere, der skulle flyttes rundt på af hensyn til afhentning. Men nu er vi så langt, at vi inden længe tør trykke et kort over, hvor de forskellige typer affald skal afleveres, så man kan forberede sig hjemmefra, når man laster bagagerummet eller anhængeren.