Assens: Foreningshuset Gasværket, Ramsherred 52 i Assens, er lørdag 2. juni klokken 8.30-16 ramme om et førstehjælpskursus for kommende deltagere i projektet Danmark Redder Liv.

Dansk Folkehjælp har i samarbejde med Region Syddanmark, Region Sjælland og FirstAED taget initiativ til projektet Danmark Redder Liv. Formålet er, fremgår det af en pressemeddelelse fremsendt af Dansk Folkehjælp, at der ved hjertestop ydes kvalificeret førstehjælp gennem hurtigt udkald i Region Syddanmark og Region Sjælland af frivillige førstehjælpere, som guides via et udkaldssystem til hændelsesstedet og nærmeste hjertestarter.

Dansk Folkehjælp skal stå for uddannelsen af forventeligt 3.000 frivillige, som hermed efterlyses.

For at blive tilknyttet vagtcentralens applikation skal man have et gyldigt eller godkendt førstehjælpskursus som eksempelvis Dansk Førstehjælpsråds uddannelse, Medborgerførstehjælp, på syv timer.

Yderligere information og tilmelding på www.redderliv.dk/tilmelding. /EXP