Debat: Foregår der pseudoarbejde i organisationer herunder f.eks. kommuner?

Læserbrev: Ved pseudoarbejde forstås her arbejde, som ikke er til gavn for noget eller nogen, bortset fra den der udfører det.

Svendborg Kommunes kommunikationschef, Kim Barren beskæftiger sig med det spørgsmål i et læserbrev i FAA den 4. maj. Ganske kort refereret her skriver han, at han aldrig har hørt om dette begreb, og at alt arbejde skal gøres. Uden at vide det gætter jeg på, at kommunikationschefen har journalistisk baggrund, og derfor undrer det mig, at han tilsyneladende ikke kender Parkinsons Lov, udviklet af den britiske professor C. Parkinson (1909-93). Det er både tankevækkende og meget morsom læsning. Kort fortalt går det ud på, at alt arbejde tager den tid, der stilles til rådighed.

Kan man definere reelt arbejde overfor pseudoarbejde eller tomt arbejde som det også kan kaldes? Ja, det synes jeg. De fleste vil vel være enige i, at det arbejde, der f.eks. udføres af sosu-hjælpere og -assistenter på institutioner eller i hjem, er arbejde, der skal udføres og har stor nytteværdi for andre end den, der udfører det.

Det samme kan siges om lærere og pædagoger og helt sikkert om mange funktioner i en kommunes forskellige forvaltningsgrene. Nu skal man ikke gøre sig til dommer over værdien af andres arbejde, skriver Kim Barren. Det gør jeg heller ikke, men nogen skal gøre det, f.eks. ansættende myndighed.

Med hensyn til kommunikation ses det tit og også berettiget synes jeg, at byrådsmedlemmer og ansatte i forvaltningen skriver her i avisen om, hvad der nu måtte ligge dem på sinde - de kommunikerer med borgerne.

Der skal nu ske besparelser i Svendborg og måske også afskedigelser af, hvad man kalder varme hænder, som altså udfører reelt arbejde, og arbejde som skal udføres. Kan det samme siges om det arbejde, der udføres af en kommunikationschef? Det ved jeg ikke nok om til at kunne svare kvalificeret på.