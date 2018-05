Undervisning

Fristen for at søge ind via den såkaldte Kvote 2 - hvor man har lavet noget andet tidligere og ikke får grønt lys alene på grund af sit karaktersnit - er passeret.

Det glæder formanden for kommunens uddannelsesudvalg, Pernelle Jensen (V), at feltet er stort:

- Det viser, det er en god idé at koble teori og praksis og at oprette en uddannelse i Fredericia, så man ikke skal køre så langt.

To dage om ugen med teori på seminariet i Jelling kombineres med tre dages praksis i en af Fredericia Kommunes folkeskoler. På den måde håber kommunen også at fodre fødekæden, så der generelt ikke bliver lærermangel. Det kan være en stor beslutning for en lærerinteresseret i Fredericia at skulle flytte eller pendle til en seminarieby - og kommer man så i givet fald tilbage efter endt eksamen?