Jordløse: Friskolen kalder til arbejdsdag fredag 25. maj klokken 14-18

- Det er helt i orden, at man møder op efterhånden, som arbejde og andet tillader det, men vi forventer at se mindst en repræsentant fra hver familie, der har børn på skolen, skriver friskolen i Jordløse og Omegns nyhedsbrev.

- Vi prøver denne gang at opdele skolens områder, således at Rødderne fortrinsvis har ansvaret for området ud mod Jordløse Møllevej. Stammen står for området omkring legeplads og skolegård. Kronen har området ud mod sportspladsen. Alle de der ikke har børn på skolen går bare til de opgaver, de helst vil være en del af, lyder meldingen fra skolen.

Opgaverne er mange, som f.eks. oprensning af alle lysskakter og trappeskakter, maling af metalrør, vinduespudsning, buskrydning af kanter og fjernelse af ukrudt.

Deltagerne opfordres til at tage redskaber med.

For at få overblik over, hvor mange der deltager i fællesspisningen beder skolen om tilmelding enten til en lærer eller på mail: skoleleder@friskolenijordlose.dk. /EXP