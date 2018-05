- Lad os bevare det gamle landsbymiljø

Vi lever i en tid i rivende udvikling. Finanskrisen er forbi, og der kan lånes penge til stort set ingen renter. Det betyder en udvikling i samfundet, som vi ikke har set i mange år. Og det er da godt. Og dog. Gamle bevaringsværdige huse, som udgør en stor del af vores kulturarv, jævnes med jorden, så et butikscenter kan få en butik mere, eller et forsamlingshus kan få flere parkeringspladser.

Eller en gammel præstegård i Flødstrup skal rives ned, så man kan bygge en ny moderne præstegård med afvalmet tag osv. Den gamle præstegård trænger til renovering, selv om den har været benyttet for en pæn stor familie indtil for nylig. Pris: To millioner kroner.

Ud over at en væsentlig bygning i et landsbymiljø forsvinder, er det uansvarligt ud fra en økonomisk betragtning. En nedrivning vil efter min ringe mening koste den første million. En ny præstegård med de nødvendige faciliteter løber hurtigt op i fire-fem millioner og vil på samme tid skæmme de nuværende sidebygninger. Men de skal måske også fjernes?

Lad os dog bevare det gamle landsbymiljø. Brug de nødvendige midler til renovering, så landsbyen stadig ligner det den var engang.

Eller er det meningen at det gamle skal smides ud for at give plads til at gøre en gammel landsby til noget andet, end det var engang. Bevar dog kulturen for de næste slægter.