Svineindustrien forgifter vandløb og marker - hvad mener du om det, Ellemann-Jensen?

Landbrug: Hvert fjerde danske vandløb indeholder nu mere zink end den grænse, som EU's krav til vandkvaliteten foreskriver. Det viser en undersøgelse, som forskere fra Aarhus Universitet har udført for Miljøstyrelsen. Undersøgelsen konkluderer, at for de vandløb, der ligger ved landbrugsjorde, stammer 80 til 90 procent af zinken fra svinegylle.

"Det er hævet over enhver tvivl, at zink og kobber kommer ud i store mængder på landbrugsjord med gyllen," siger seniorforsker John Jensen fra Aarhus Universitet, som har skrevet rapporten.

Mens mængden af kobber viser sig ikke at udgøre et stort miljøproblem i vandløbene, har zink derimod som tungmetal en række giftighedseffekter. De vandlevende organismer kan for eksempel ændre adfærd, vokse dårligere, få mindre eller dårligere yngel eller blive mindre modstandsdygtige over for andre stressfaktorer.

Zink er godt for helbredet i små mængder, men giftigt for vandmiljøet i de mængder, som den danske svineindustri lukker ud. Seniorforsker John Jensen understreger, at zink forekommer naturligt og er en livsforudsætning for alle organismer. "Men det er som med kogesalt: Lidt er godt, meget er ikke så godt," som han udtrykker det.

Rapporten indeholder også en fremskrivning af koncentrationen af biotilgængeligt zink på danske marker, der bliver gødet med svinegylle. Mere end 95 procent af de marker vil om 25 år overskride den grænse, hvorover zinken risikerer at skade livet på og i jorden.

Forbruget af zink i den danske årsproduktion af 30 mio. svin har længe været et kritikpunkt i forbindelse med debatten om de antibiotikaresistente MRSA-stafylokokker. Zink øger risikoen for resistens. Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, har derfor besluttet at forbyde zink-medicin til svin fra 2022.

Men det er langt fra nok til at stoppe den omfattende forgiftning af vandløb og marker. To tredjedele af den zink, som de danske grise indtager, får de nemlig med foderet som kosttilskud. Den anvendelse er fortsat tilladt, selvom 90 procent af dette kosttilskud ryger direkte gennem svinet og ud på markerne med gyllen.

Hvad siger den ansvarlige politiker?

Regeringens tidligere enfant terrible fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) var parat til at acceptere 60 mio. svin som årsproduktion i Danmark. "Jeg ser jo gerne, at vi producerer dobbelt så mange grise i Danmark, hvis vi kan håndtere det både dyrevelfærdsmæssigt og miljømæssigt," udtalte Lunde Larsen efter et besøg på Danish Crown-slagteriet i Horsens så sent som i januar 2018.

Hvad siger den nye miljøminister Jakob Ellemann-Jensen? Lukker han også øjnene og lader forgiftningen fortsætte, mens svineindustrien vokser og vokser?