Landsmedierne får penge for at dække hele landet, ikke kun København: Vi vil ikke betale for jeres snæversyn

Lav jeres egne medier! Sådan skriver den mangeårige (måske alt for mange) DR-redaktør Egon Clausen i en kronik her i avisen den 7. maj. Tak, hr. Clausen. Det har vi allerede. Danmarks mest læste avis er den, du og en lille halv million andre læser denne kronik i. Det er mere end Politiken og Berlingske tilsammen. Og ved siden af den findes der et utal af lokale og regionale aviser, der på fremragende vis betjener de fire millioner danskere, der ikke bor i Region Hovedstaden.

Men det er slet ikke det, der er sagen. Vi fire millioner danskere har allerede vores egne tv- og radiomedier. De hedder Danmarks Radio med alle kolossens radio og tv-kanaler, og de hedder TV2 med den stations mange tv-kanaler. Og de hedder Radio24syv med en glimrende og prisbillig taleradio. Sagen er, at du og tusinder andre tidligere og nuværende ansatte i disse mediehuse har en fuldstændig forkert opfattelse af den opgave, I har som redaktører og journalister for medier, der er ejet i fællesskab af alle vi danskere.

I Danmark på Vippen gennemførte vi i anden halvdel af 2017 en undersøgelse af den geografiske fordeling af deltagere i fire nationale debat- og aktualitetsprogrammer: Deadline, Debatten, NEWS & Co. og Presselogen. Vi undersøgte ganske simpelt, hvor deltagernes normale arbejdssted befinder sig. Hvis vi forudsætter, at Folketingsmedlemmers arbejde er København og ikke deres valgkreds, viser tallene, at 86% af deltagerne i Deadline, Debatten og NEWS & Co kommer fra det Danmarks Statistik kalder Byen København, mens 77% af deltagerne i Presselogen kommer fra Byen København. Det er en skandale. 86% af deltagerne i de programmer alle vi danskere betaler for, de programmer, der skal afspejle meninger og debat i hele Danmark, kommer fra et lille område med 13% af befolkningen. Og argumentet lyder altid, at det jo er her, magten er samlet.

Nej, det er det ikke.

De penge, Danmark lever af, bliver tjent langt væk fra hovedstaden, og de mennesker, der arbejder i de eksportvirksomheder, vi lever af, er mennesker med et virkeligt internationalt udsyn. Mennesker, der hver dag bliver testet i international konkurrence.

At få dem i medierne ville give et ganske befriende udsyn og erfaring i stedet for det bastante indsyn, vi har i medierne i dag. Et indsyn, som ikke er i stand til at se længere end til søerne i København. På den anden side af søerne er så også de mennesker, der vælger de fleste af dem, Egon Clausen & Co. betegner som 'Magten', og de mennesker, der betaler lønnen til resten af 'Magten': Slotsholmens embedsmænd og de hovedstadscentrerede styrelser, nævn og utal af andre lukrative jobmuligheder for den selverklærede, selvbestaltede og selvsupplerende københavnerelite.

Det er på tide, at de medier, der er betalt af alle danskere og mest af de danskere, der bor uden for hovedstadsområdet, bliver sig dette faktum bevidst og handler derefter.

Lad os så se nærmere på de medier, Egon Clausen ganske åbenbart mener, er hans og andre københavnere af hans type. Den type, der med velbetalte job i meningsindustrierne, og med massive pengeoverførsler fra de dele af Danmark, der tjener pengene hjem til Danmark, har så store værdistigninger i deres huse og lejligheder, at de har tid og råd til meget ofte at mødes på caféer i det indre København og til fredagsøl i de alt for mange statsinstitutioner, der ligger dør om dør inden for få kvadratkilometer omkring Slotsholmen og med et enestående indsyn og total mangel på udsyn tror, at de er hele verden. Tre af de statsinstitutioner er DR, TV2 og Radio24syv.

Og så nytter det ikke noget, at Egon Clausen & Co. straks skriger op om, at de ikke er statsinstitutioner. DR er licensfinansieret, vil de sige, TV2 er en almindelig virksomhed, og Radio24syv er ejet af et reklamebureau og en privat avis. Ja, men i min - og danskernes bog - har vi en meget simpel lakmusprøve for, hvad der er statsvirksomhed. Det er alt, der er ejet eller betalt af mere end 50 pct. af alle danske skatteydere i fællesskab. Danmarks Radio er 100 pct. betalt af alle danskere via licensen og vil i de kommende år blive betalt direkte af skatteyderne. TV2 er 100 pct. statsejet, TV2s regionale stationer er licensfinansierede, og Radio24syv finansieres 100 pct. af en bevilling på Finansloven. Vi er altså mere end 5,8 millioner danskere, der betaler for de medier, Egon Clausen mener, kun skal betjene godt 1½ million af dem, mens vi andre fire millioner skal lave vores egne medier.

Gad vide, hvad aktionærerne i en virksomhed ville sige til, at en gruppe på mindre end en tredjedel af aktionærerne insisterede på, at det kun er dem, der skal have glæde af virksomhedens overskud og bestemme, hvad den skal lave. Det ville ikke blot være utænkeligt. Det ville være ulovligt.

Sådan bør det også være i DR, TV2 og Radio24syv. De skal afspejle holdninger, meninger og aktiviteter i hele Danmark. Og det skal de især, når det drejer sig om samfundsmæssige spørgsmål, og de skal de, fordi det er i de tre medier, det hovedsageligt bliver afgjort, hvilke politikere danskerne kender godt nok til at vælge til Folketinget, og hvilke samfundsemner der bliver taget op, og med hvilken synsvinkel de spørgsmål bliver behandlet. Dette er ikke et perfekt system, men trods alt nok bedre, end hvis vi i Danmark var afhængig af medier som Fox News eller Russia TV. Men det er ikke i orden, at redaktører som Egon Clausen opfatter alle danskeres medier som deres private legeplads, hvor de primært arbejder på at imponere de venner og kollegaer, de med fremragende indsyn og total mangel på udsyn drikker fredagsøl med i det indre København.

Selvfølgelig vil der være en større del af de politiske nyheder fra København, hvor Folketing og regering (endnu) bor, end fra Østjylland, hvor der bor flere danskere end i byen København. Men ikke så meget som i dag. Og slet ikke, når det gælder meningsdannende debatprogrammer som Deadline, NEWS og Co, Debatten og Presselogen. 86 pct. er så skævt, at alle andre danskere end Egon Clausen og hans københavnske kollegaer krummer tær og ganske simpelt konstaterer, at vi ikke vil være til grin for vores egne penge.

Derfor skal der i det nye medieforlig være meget faste og detaljerede krav om, at en række programtyper, især nationale debat- og aktualitetsprogrammer, skal sendes fra de mange forskellige tv- og radiostudier, der allerede ligger rundt om i Danmark finansieret af alle danskere i fællesskab. Det kan ikke være afgørende, om de studier er ejet af den ene eller anden skatteyderbetalte tv- eller radiostation. De er alle skatteyderejede, og det vil kun være rimeligt, at de må stille faciliteter til rådighed for hinanden. Ligesom det kun vil være rimeligt, at de journalister, hvis løn vi skatteydere betaler, rejser rundt i Danmark og møder deres ejere og tager dem ind i studiet til debatter i stedet for altid at invitere den samme lille klike af indsynsramte cafévenner fra det indre København.

Det går ganske simpelt ikke at blive ved med at betjene 1,8 million danskere med de penge, der hovedsageligt kommer fra de fire millioner danskere, der ikke interesserer Egon Clausen & Co.