Velfærd. Vi må genopbygge vores tyndslidte velfærdssamfund

Når man følger debatten om vores velfærdssamfund, så burde alle alarmklokker ringe. Det er uanset, om man snakker med pædagogen, sygeplejersken eller sosu-assistenten, så er svaret fra dem alle, at der ikke er tid nok til at gøre arbejdet ordentligt. Det er dygtige og dedikerede mennesker, der fortæller, at de må gå på kompromis med deres faglighed hver eneste dag, for at nå det de skal.

Vi skal ikke mange valgkampe tilbage, før Anders Samuelsen skråsikkert mente, at man kunne fyre 40.000 offentligt ansatte, uden det kunne mærkes. Og de fleste husker vel Venstres påstand om, at et udgiftsstop i den offentlige sektor ikke vil føre til ringere service. Men de tog selvfølgelig fejl. For få sengepladser. For dårlige normeringer. For få kolleger. Det er konsekvensen af årelange nedskæringerne i den offentlige sektor. Det hænger ikke sammen længere.

Spørger man danskerne, så svarer lidt over halvdelen, at velfærden, den er blevet dårligere over de seneste 10 år. Og spørger man dem om forventningerne til fremtiden, så siger lidt over halvdelen af danskerne, at de kun forventer, at det bliver værre. Bliver den offentlige velfærd for ringe, så stemmer folk med fødderne. Så forsvinder de, der har råd, over til private alternativer.

Se bare på folkeskolen, hvor privatskolerne har gyldne tider i disse år. Fortsætter det, så forsvinder opbakningen til vores solidariske velfærdssamfund. Så bliver velfærdssamfundet kun for de fattigste. Så mister vi sammenhængskraften i vores samfund.

Christiansborg handler alt for meget om friværdier, topskat og millionærernes arvebeskatning, og alt for lidt om det, der virkelig betyder noget for mennesker. De offentlige overenskomstforhandlinger burde være et wake up call til politikerne. Ikke fordi overenskomststof skal gøres politisk, men fordi under kravene om løn og arbejdsvilkår lå en grundlæggende bekymring for vores velfærdssamfund, og den sag er en sag for politikerne.

Det danske velfærdssamfund er et bevis på, at det kan betale sig at investere i hinanden, løfte centrale samfundsopgaver kollektivt og gennem fællesskabets institutioner sørge for, at give alle en chance i tilværelsen. Det er den samfundskontrakt, vi er ved at miste. Vi kan ikke drive en offentlig sektor på kontrolsystemer, minuttyranni og papirarbejde. Virkeligheden er ofte langt mere kompliceret end den, der passer ind i rækker og kolonner i en regneark.

Derfor har vi brug for, at medarbejdernes faglighed kommer i spil og de økonomiske modeller gemmes væk til de årlige budgetlægninger. Dagligdagen må styres af den sunde fornuft.

Derfor har vi brug for en ny regering, der vil afskaffe den moderniseringsstyrelse, der ikke har moderniseret noget som helst, og i stedet vil sætte sig i spidsen for en reform af hvordan den offentlige sektor ledes og drives, så medarbejderne trives og servicen er i top.