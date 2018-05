Søndersø: Fredag den 27. april sidst på aftenen blev en større brand i en tom fabriksbygning på Sømarksvej anmeldt til Beredskab Fyn. Branden var voldsom, og slukningsarbejdet sluttede først klokken 6 næste morgen.

Nu har Fyns Politi undersøgt årsagen til branden, og konklusionen er, at den formentlig var påsat, lyder det fra politikommissær Leon Sørensen.

- Vi har været deroppe, og der er ingen naturlig årsag til, at det skulle brænde. Vi har ikke fundet nogen fejl, men til gengæld har vi hørt rygter om, at det er blevet brugt som et tilholdssted for nogle unge mennesker, fortæller han.

Derfor går politiet nu ud med en direkte opfordring til borgerne om at ringe, hvis de kender til sagen.

- Vi vil så gerne høre om det, hvis nogen ved, hvem der er kommet i bygningen. Vi er afhængige af at få flere henvendelser, og derfor vil vi gerne i kontakt med folk, som ved noget, siger han.

Hvis du ved noget, kan du ringe til Fyns Politi på telefon 114.