Gammelheder

I dag: ... er det 67 år siden, at fru barbermester Jensen fra Bovense fik den glade meddelelse om, at hun havde vundet 17.980 kroner for en 12'er i tipning. Fru Jensen havde udfyldt tipskuponen på bedste sypigetips-manér. Det var nemlig hendes 12-årige, der ved hjælp af et par terninger lod afgøre, hvilket tegn der skulle stå ud for de 12 fodboldkampe på kuponen. Fru Jensen protesterede først lidt over, at sønnens terningespil havde medført, at der kom usædvanligt mange krydser på kuponen, men sønnen ville ikke give sig. Diskussionen havde taget så lang tid, at sønnen kom for sent med indleveringen af kuponen til købmanden i Bovense, men den gode købmand forbarmede sig og lod alligevel kuponen køre gennem maskinen. (SP)