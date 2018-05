Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er bekymret over den debat, der foregår i Grønland, om det danske sprogs placering.

Det siger han under Folketingets spørgetime, efter at den nye grønlandske koalitionsregering har lagt op til at lade engelsk erstatte dansk som første fremmedsprog i skolerne.

- Danmark står åbent, totalt åbent, for alle grønlandske unge, som ønsker at dygtiggøre sig. Forudsætningen for, at man kan tage det spring, er, at man mestrer det danske sprog, siger Løkke.

Der var valg i Grønland i april. Forud for valget afholdt Løkke sig fra at kommentere de temaer, der blev diskuteret i valgkampen. Men nu, hvor valget er overstået, giver han altså udtryk for bekymring.

Det forhold, at grønlandske unge kan uddanne sig i Danmark, er en central del af Rigsfællesskabet, understreger statsministeren. Og det kan de altså kun, hvis de behersker dansk.