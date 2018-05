Nørre Aaby: Carsten Matthiesen står bag disken. Med chokolade på hænderne og mel på skjorten rører han chokolade til de prisvindende romkugler, han og bageriet står bag. Og med den succes har han måtte hive 3,5 flere mand ind. Den halve mand er Tine Petersen, som arbejder der i småjob.

For Tine og Carsten var samarbejdet et naturligt resultat af et tidligere praktikophold, og som arbejdsgiver er han glad for den fleksibilitet, småjobbene giver.

- Det er enormt godt i virksomheder, hvis man mangler en i få timer til at få vagtplanen til at gå op. Det kan være svært at få nogle ind i præcis de timer, man skal bruge, og så lader man måske være med at ansætte eller overansætter. At få en ind med småjob skåner det andet personale, fordi de ikke skal dække de timer ind, og det giver dem bedre trivsel og mindre stress, fordi man får dækket sit behov for arbejdskraft.

Det er ikke kun virksomhederne, Carsten Matthiesen mener, ordningen er god for.

- Jeg synes, det er rigtig godt for dem, der ikke kan arbejde så meget i samme funktion mange timer ad gangen. Tine laver jo meget forskelligt de tre steder. Jeg er helt sikkert glad for den her løsning, siger Carsten Matthiesen.