Indsigt

Hvad vil et småjob sige?

- Et småjob er et job, som ikke er på fuld tid. Det kan også være et deltidsjob, men et småjob kan også være tre eller syv timer i ugen. Det er med til at bryde op med både virksomhederne og lønmodtagernes opfattelse af, at enten arbejder man 37 timer, eller også så arbejder man ikke. Der er i stigende grad et marked for job på mindre antal timer.

Hvordan adskiller småjob sig fra andre tilbud som for eksempel praktik eller flexjob?

- Det gør de ved, at man i de timer, man er på arbejde, er fuldstændig ordinær ansat med ordinære vilkår og ordinære lønforhold. Praktik og småjob kan også kombineres, så man har nogle timer af begge dele. Småjob kan både være et mål for nogle og for andre borgere et delmål, som kan bane vejen til mere.

Hvorfor er småjob en god ide?

- Vi har et arbejdsmarked lige nu med stor efterspørgsel efter arbejdskraft. Så er det helt naturligt, at vi hjælper borgerne ud i en ordinær ansættelse fremfor praktikker. Småjob kan også give fleksibilitet i et måske lidt stift arbejdsmarked, hvor vi er fastholdt i tanken om, at det er 37 timer, man arbejder. Der går måske mange mennesker rundt, som ville have nogle fine arbejdsliv ved at arbejde måske 22 timer i ugen.

Hvilken betydning har småjob for den enkelte?

- Det opleves anerkendende, at man får en timeløn for det arbejde, man laver. Småjob giver en fornyet selvtillid og tro på, at der er noget for en derude. Vi ser, at borgerne får rigtig meget ud af at få en lønseddel og stå på medarbejderoversigten, og så oplever de den reelle mulighed for at nærme sig en højere grad af selvforsørgelse, og det giver selvtillid. Småjob er også en god måde at få foden indenfor på arbejdsmarkedet igen. Nogle borgere har været uden for arbejdsmarkedet i flere år, og der kan det være svært at komme ind igen.

Hvilken tilbagemeldinger har I fået fra virksomhederne?

- Både virksomheder og borgere er glade for at udforske det. Vi møder ikke modstand fra virksomhederne, for de har lige så meget føling med, at der er et arbejdsmarked med efterspørgsel på arbejdskraft, så vi bliver nødt til at tænke anderledes. Mangel på arbejdskraft er en afgørende driver i at få flere i småjob. Ellers havde det været vanskeligt at bruge den her strategi.