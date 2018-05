En brand i en bygning i Horsens er så drilsk, at brandvæsenet efter to dage stadig ikke har fået den slukket.

Det skriver TV Syd.

Der er tale om den historiske bygning Kilden, der blev brugt som forsamlings- og aktivitetshus.

- Det brænder stadig i mange brandlommer. Og de lommer kan vi ikke komme til. Der er risiko for, at væggene styrter ned i hovedet på os, siger Søren Stidsen, indsatsleder ved Sydøstjyllands Brandvæsen, til TV Syd.

Tv-stationen skriver på sin hjemmeside, at brandfolkene forventer tidligst at være færdige inden for to dage.

Branden brød ud søndag aften.

Fordi bygningen er historisk, har man været forsigtig med ikke at rive mere end højst nødvendigt ned.

Det gør det dog svært for brandvæsenet at komme til alle dele af bygningen.

- Det er jo ikke ligefrem et parcelhus det her. Der er nogle hensyn at tage, siger Søren Stidsen til TV Syd.

Branden, der blev anmeldt klokken 18.11 søndag, startede i tagetagen på forsamlingshuset, som ligger på samme område som Sct. Ibs Skole i Kildegade i Horsens.

I lokalerne blev der holdt konfirmation, og gæsterne blev derfor evakueret.