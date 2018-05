Særslev: Mange kommer til at indgå i et forhold, de i virkeligheden ikke har lyst til, fordi de er ensomme eller føler sig presset. Det oplever Judy Elvira Borg Madsen, der er tidligere fængselsbetjent og nu underviser i blandt andet mindfulness og meditation.

Med foredraget "Dating på en sund måde" vil hun hjælpe andre til at indgå i sunde relationer, som først og fremmest er bygget på ærlighed. For de skævvredne relationer gavner ikke nogen, men kan skyldes mange ting, fortæller Judy Elvira Borg Madsen.

- Mange spiller selv skuespil ved at skrive noget andet end virkeligheden på de online profiler. Når man så møder en, man godt kan lide, kan man ikke holde den facade, og det falder fra hinanden, siger Judy Elvira Borg Madsen.

Undervejs i foredraget vil hun give redskaber til, hvordan man undgår at ende med usunde relationer og sikrer, at man også selv bliver valgt for den man er. Hun understreger, at arrangementet er for alle, og at foredraget også kan bruges til at skabe sunde relationer til venner eller kollegaer.

Arrangementet foregår 12. maj fra kl.12.00 til kl. 15.00.