De Gule Spejdere i Søndersø byder potentielle nye spejdere inden for i skoven. Spejderne lover forskellige aktiviteter som klatring, bål og bueskydning, som man kan deltage i, hvis bare man er fyldt 6. år og glad for at være aktiv i naturen. Da spejderlivet foregår udendørs mindes der om at huske udendørstøj, der passer til vejret.

Man kan besøge spejderne på Kirkevænget 7 i Søndersø mandag den 14. og mandag den 21. maj mellem 17.30 og 19.00. Tilmelding ikke nødvendig. (løst)