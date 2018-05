Et af de nye medlemmer af Ældrerådet har valgt at sige stop. Han træder med øjeblikkelig virkning ud af Ældrerådet efter ballade med samarbejdsproblemer.

- Jeg er faktisk så lettet, nu hvor jeg har truffet beslutningen.

Sådan siger nu tidligere medlem af Ældrerådet Jan Radoor, der netop har meddelt rådet og Odense Kommune, at han ønsker at udtræde med øjeblikkelig virkning.

Beslutningen er et resultatet af de samarbejdsvanskeligheder, som rådet har oplevet, siden det nye råd trådte sammen i januar, forklarer Radoor.

Samarbejdsvanskeligheder i Ældrerådet Ældrerådets formand Johnny Mikael Rasmussen valgte ved Ældrerådets sidste møde at trække sig fra formandsposten på grund af samarbejdsvanskeligheder i det nyligt sammensatte Ældreråd.





Ifølge en pressemeddelse fra den afgående formand handlede stridighederne om organisering af Ældrerådets fremtidige arbejde.



Et nyt forretningsudvalg havde lagt op til en fast struktur for arbejdet med stående udvalg og faste medlemmer af de enkelte udvalg, men mødte ifølge Stiftstidendes oplysninger modstand, da strukturen skulle vedtages. Resultatet blev, at Johnny Mikael Rasmussen trak sig som formand og øvrige tre ud af fire medlemmer trak sig fra forretningsudvalget.



Tidligere formand for Ældrerådet gennem mange år, Merete Helgens, sagde i den anledning til avisen, at Johnny Mikael Rasmussen forbrød sig mod forretningsordenen - både da han skrev en pressemeddelelse og i organiseringen af arbejde i rådet.



Også Jan Radoor stod frem i avisen og støttede den afgående formand, som han ærgrede sig over havde valgt at kaste håndklædet i ringen.

- Jeg kan mærke, at jeg ikke orker at bruge min energi på personlig fnidder fnadder. Jeg bliver simpelthen i dårligt humør af det, og det er meget destruktivt for Ældrerådet, synes jeg.

I sidste uge kom det frem, at formand for Ældrerådet Johnny Mikael Rasmussen havde trukket sig som formand for rådet på grund af samarbejdsvanskeligheder med det, den afgående formand i en pressemeddelelse kaldte et mindretal i Ældrerådet.

Den beslutning skuffede Jan Radoor, der havde støttet den nye formand i hans bestræbelser på at organisere arbejdet i Ældrerådet, og allerede i sidste uge sagde han til avisen, at han overvejede at stoppe.

- Det druknede i paragrafrytteri og personfnidder, og jeg er bare slet ikke den type. Jeg ønsker Ældrerådet det bedste fremover, og jeg vil på det kraftigste opfordre til, at man trækker en tyk streg i sandet og ser frem i stedet på tilbage på, hvordan man altid har gjort, bemærker Jan Radoor.

Jan Radoor blev valgt til Ældrerådet med 681 stemmer.