Jeg er med jævne mellemrum hoppet i generationskløften. Jeg ville ønske, at jeg gjorde det noget mere. For hvilken læring og hvilken menneskelig rigdom den egentlig indeholder.

Hvis der er noget jeg ikke bryder mig om, så er det når nogen bruger generationskløften som et argument i en saglig dialog eller diskussion, hvor man mener, at det har betydning for ikke at kunne lykkedes. Vi kategoriserer i høj grad samfundet efter alder, og hvor vi er henne i tilværelsen i forhold til børn, familie og arbejdsliv. Men det er oftest kun i negative sammenhænge, at vi bruger betegnelsen generationskløft. Stop det og omfavn den i stedet. Så ved jeg godt, at ordet i sig selv på ingen måder er positivt betonet. Hvem kan sige ordet kløft uden at man tænker på noget frygtindgydende man kan falde i.

Jeg har dog valgt at sætte et mere glædeligt fokus på generationskløften i denne klumme, for at åbne op for perspektiverne på at udnytte potentialet i den, fremfor at fokuserer på hvad den begrænser. Jeg finder det spændende at mødes på tværs af generationer, så længe det sker respektfuldt og med forståelse. Derfor skal vi også dyrke det meget mere i vores civilsamfund, såvel som i mere offentlige og arbejdsmæssige sammenhænge.

Kløften vokser endnu mere end før i takt med at vores samfund udvikler sig hastigt, særligt teknologisk set. Derved bliver sammenhængskraften udfordret yderligere, og vi bliver i endnu højere grad et opdelt og aldersbekrigende samfund. Et stigende antal af ældre er også på vej, og hvis vi ikke tænker os om manifesterer vi kløften yderligere, måske i ny form, måske i værste fald en endnu dybere en af slagsen.

Jeg håber at kløften for mig bliver så smal, at jeg næsten ikke kan hoppe i den, for så er den blevet en integreret del af min måde at leve mit liv på sammen med andre, ældre som yngre. Jeg skal dog heller ikke forsøge at hoppe over den, eller lade som om den ikke er der. Hvis jeg forsøger at undgå den, er især fællesprojekter dømt til fiasko. Den skal tilgås med omtanke og omsorg.

For lige at nuancere billedet lidt, så skal det altså ikke forstås som at jeg ønsker generationskløften udjævnet. Der skal jo selvfølgelig være forskel på børn, unge og ældre. Men det er jo en kunst i sig selv at kunne skabe så lille en generationskløft som muligt. Og det gøres bedst ved ikke at gøre det til en mærkesag, men i stedet at være rummelig for forskellighed. Den rummelighed øver jeg mig på dagligt. Både arbejdsmæssigt, men såvel også i min fritid. Og vi bør alle øve os meget mere. Vi skal være generationsvenner. Vi skal acceptere at ældres tid er dyrebar, såvel som at unges tid er spildt. Summa summarum har vi alle været der, eller skal dertil.

Vi skal altså stoppe med at puste til alderskampen der fastholder en bred og dyb generationskløft. Det er i stedet vigtigt for sammenhængskraften i et demokratisk samfund, såvel som i et lokalsamfund, at vi har en dybere forståelse for, hvordan vores medmennesker lever. Det er sundt for unge at vide, hvilke behov ældre har - og sundt for ældre at kende vilkårene for landets børnefamilier. Og den viden skal ikke misbruges til at dømme generationerne eller bruges mod hinanden.

At mødes på tværs af generationer kræver nysgerrighed, og at være åben over for generationers egenskaber, vaner og potentialer. Hver generation har sin egen moral, sine egne værdier og sine egne forventninger til livet. Grib dem, lær af dem og brug dem selv.